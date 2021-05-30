تحذير حكومي صارم بالعودة الى حظر التجول والاجراءات المشددة

الوكيل الاخباري -

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قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، إن الحكومة رصدت تهاون من قبل المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.وأكد البلبيسي في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، أن هذا أمر خطير جدا، مشيرا إلى أنه "إذا اردنا الاستمرار في فتح القطاعات والعودة لحياتنا الطبيعية، فيجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وإلا سيتم إعادة النظر بكثير من القرارات التي تم اتخاذها".وبين أنه رصد يوم أمس السبت زيادة في نسبة دخول المرضى للمستشفيات مقابل الخروج وهذا أمر مقلق.ودعا الى ضرورة التنبه والالتزام، والاقبال على مطاعيم كورونا .