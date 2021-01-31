تحذير حكومي صارم لجميع الأردنيين والمقيمين في المملكة

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -

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دعت الحكومة اليوم جميع المواطنين إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وحذرت من إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم .وسجلت في الأردن اليوم 12 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و1181 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 326855 إصابة، وفق موجز إعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وارتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 4316 وفاة، بعد رصد 12 وفاة جديدة، وفق الموجز.