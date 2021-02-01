تحذير حكومي صارم لجميع الأردنيين والمقيمين في المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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دعت الحكومة اليوم جميع المواطنين إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وحذرت من إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم .يشار إلى أن عددا من الأشخاص، قدموا من بريطانيا وبعضهم غير ملتزم بالحجر المنزلي، مخالفين بذلك تعليمات صادرة عن الجهات الصحية المختصة.واعلن وزير الصحة نذير عبيدات ،امس ، ان الأردن سجل حتى اليوم 350 حالة مؤكدة من السلالة البريطانية.