تحذير حكومي لجميع المواطنين بعد ارتفاع الإصابات

الوكيل الاخباري -

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أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، أن الطريقة المثلى لتخفيض المنحنى الوبائي لإصابات فيروس كورونا المستجد، هو استشعار الخطر وتحمل المسؤولية والالتزام بالوقاية بكافة أساليبها.وطالب الدكتور شركس، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، المواطنين بالإقبال على الفحص عند الشعور بأعراض الإصابة بالفيروس أو إذا كان الشخص مخالطاً، وضرورة تطبيق تعليمات العزل المنزلي بحذافيرها.ودعا إلى الامتناع عن التشكيك بالإجراءات الحكومية ومقاومة التعليمات والقرارات، مؤكداً أهمية استقاء المعلومات من المصادر الموثوقة وأصحاب الاختصاص ومقاطعة مروجي الإشاعات ومن يدّعون الاختصاص والخبرة.وحول المطاعيم، أكد الدكتور شركس أهمية تلقي المطعوم عندما يُتاح وعدم التخلف عن المواعيد المحددة.