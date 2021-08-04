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الأربعاء، 04-08-2021 08:22 م

تحذير حكومي للالتزام بأمر الدفاع 32

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 الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، أن البدء بتطبيق أمر الدفاع 32، يعد يوما مختلفا تماما في مسيرة الأردن بمكافحة الوباء، داعيا إلى الصرامة في تطبيقه.اضافة اعلان


ونوه بأن عدم تطبيق 90% على الأقل من المجتمع لما صدر في أمر الدفاع 32 يشي بأنه لن يطبق بعد ذلك أي إجراء.

وشدد على أن الوزارة سترصد التزام الموظفين بتطبيق أمر الدفاع بدءً من الخميس وخلال الأسبوع القادم، وبناء عليه من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى فيما يخص الفحوصات.
 
وأشار إلى أن أمر الدفاع سيشمل العاملين في المدارس والجامعات، مبينا أن نسبة التطعيم بين معلمي المدارس تجاوزت 83%، وبين أساتذة الجامعات بلغت نحو 80%.

 




 

 


 

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