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الأحد، 01-08-2021 06:43 م

تحذير حكومي للالتزام بأوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ داخل المنشآت.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن الجهات الرقابية المعنية بمتابعة التزام المنشآت والأفراد تقوم بحملات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بتلك المتطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمّان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .

 




 

 


 

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