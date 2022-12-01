تحذير حكومي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

الوكيل الاخباري - جددت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحذيرها للمواطنين على ضرورة الحرص التام بالتعامل مع الروابط الوهمية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المستلمة من خلال تطبيقات الرسائل.



ونوهت الوزارة مساء الخميس عبر منشور لها على صفحتها “الفيسبوك”، ضرورة التأكد من صحة هذه الروابط وصحة معلوماتها ومصدرها وعدم قيام المواطنين مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أي جهة غير معروفة بغض النظر عما تعرضه تلك الجهة حيث أصبح هناك الكثير من الروابط التي توهم المتلقي في توفير وظائف أو تعد بربح أو تنتحل شخصيات مؤسسات وطنية سواء في القطاع العام أو الخاص.



وأكدت الوزارة الطلب من المواطنين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة الحذر بالتعامل مع تلك الروابط الوهمية والتأكد من صحة هذه الروابط وصحة المعلومات الواردة فيها.

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