الأحد 14-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع طارىء للجنة الاوبئة وترقب لتوصيات صارمة بالاردن

ارتفاع كبير في نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن

ارتفاع حاد في اصابات كورونا بالاردن

تحذير حكومي من العودة للإغلاقات السابقة

مصدر يكشف لـ الوكيل سيناريوهات ستطبق في حال ارتفاع الاصابات

وزارة التربية : هذه شروط الاستمرار في التعليم الوجاهي

بدء إعطاء لقاح كورونا في الزعتري خلال يومين

طبيبان مصابان بسلالة كورونا البريطانية بحالة حرجة في المملكة

افتتاح متحف تاريخي بـ6 ملايين دولار قريبا- صور

الأرصاد الجوية تحدث توقعاتها حول تساقط الثلوج في الأردن

عاجل

اجتماع طارىء للجنة الاوبئة وترقب لتوصيات صارمة بالاردن

الأحد، 14-02-2021 04:40 م

تحذير حكومي من العودة للإغلاقات السابقة

22021912231399094532


الوكيل الاخباري -  أكد وزير السياحة والآثار، نايف حميدي الفايز، ضرورة التزام المنشآت السياحية كافة بالإجراءات الصحية الوقائية وشروط السلامة العامة، للمحافظة على الوضع الوبائي، وعدم تزايد الإصابات بفيروس كورونا.
اضافة اعلان

وقال الوزير الفايز، خلال لقائه في مقر الوزارة، اليوم الأحد، بممثلي المطاعم السياحية والفنادق، إن الغالبية العظمى من المنشآت السياحية ملتزمة بالإجراءات الصحية والوقائية، ولكن هناك فئة بسيطة تجاوزت تلك الإجراءات، وعلينا جميعا التصدي لها ليستمر القطاع بعمله ولا نعود للإغلاقات السابقة.

وأضاف الفايز أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة للتخفيف عن القطاعات وفتحها تدريجيا، وإلغاء حظر الجمعة وتمديد ساعات الحظر الليلي، تحتم علينا جميعا؛ منشآت ومواطنين، الالتزام بشروط السلامة العامة والتقيد بالإجراءات الصحية الوقائية.

وأشار الفايز إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار والجهات المختصة الأخرى، مستمرة بتشديد الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية فيما يخص التقيد والالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة ضمن التعليمات والأنظمة المنصوص عليها، موضحا أنه سيتم تحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة ضمن المقتضى القانوني والتي قد تصل الى إغلاق المنشأة.
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202113193012957059894

اجتماع طارىء للجنة الاوبئة وترقب لتوصيات صارمة بالاردن

2202113194821756546447

ارتفاع كبير في نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن

عبيدات

ارتفاع حاد في اصابات كورونا بالاردن

12202017143852982123264

مصدر يكشف لـ الوكيل سيناريوهات ستطبق في حال ارتفاع الاصابات

2202113184820388681791

وزارة التربية : هذه شروط الاستمرار في التعليم الوجاهي

84dd45684ffe2985934f59b39708d5d8

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

أخبار متعلقة
220219181541411259497

تعميم حكومي على المطاعم السياحية

1220203021438397881978

وزير السياحة يلتقي أعضاء اللجنة المؤقتة لادارة جمعية المطاعم السياحية

1202116184659610419293

وفيات كورونا في الأردن أقل من 10 لأول مرة منذ أشهر

120211617462242448817

%4.88 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

44

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات