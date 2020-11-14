تحذير شديد اللهجة من المستقلة للانتخاب

الوكيل الاخباري -

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حذر الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني من بعض التصريحات غير المسؤولة والتي يطلقها عدد من المرشحين الذين لم يتقبلوا نتائجهم في الانتخابات أو من أنصارهم؛ والتي تهدف إلى التشكيك بالعملية الانتخابية.وأوضح المومني ان الهيئة وهي تفتح صدرها لسماع جميع الآراء ضمن حرية التعبير؛ لترفض تجاوز القوانين الناظمة من قبل أي شخص يبحث عن الإساءة إلى سمعة الهيئة لاسبابه الشخصية.وأكد المومني ان القانون قد كفل حق التقاضي لدى محكمة الاستئناف لمن يبحث عن الحق والحقيقة ؛ وان الهيئة ترحب بذلك من مبدأ سيادة القانون وحرصا على الحيادية؛ اما تقييم العملية الانتخابية ككل فهو يخضع لاعتبارات كثيرة مهنية وليس فقط ردود فعل المرشحين