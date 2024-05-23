الخميس 23-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 23-05-2024 03:17 م

تحذير صادر عن وزارة الأوقاف

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الوكيل الاخباري- حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنيين غير المصرح لهم بالحج من مخالفة الأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية السعودية المنظمة للحج، وتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.

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وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى قرار السلطات السعودية بمنع التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن لا يحمل تأشيرة حج اعتبارا من اليوم الخميس وحتى انتهاء موسم الحج.


كما حذرت الوزارة من الانسياق خلف حملات وهمية، وإعلانات احتيالية تزعم تنظيمها رحلات بتأشيرات زيارة على أنها تصلح للحج.


وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق عن عقوبات بحق كل من يتم ضبطه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح حج، تشمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (1890 دينارا أردنيا) ، وترحيل المخالفين المقيمين، والمنع من دخول المملكة، فضلا عن معاقبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل المخالفين بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، (ما يعادل 9450 دينارا) ، ومصادرة وسيلة النقل البرية.

 




 

 


 

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