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السبت، 22-07-2023 09:50 ص

تحذير صارم من التربية بشأن امتحان التوجيهي

التربية


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أي اجراءات من شأنها حماية امتحان شهادة الثانوية العامة ومنع التشويش على الطلبة.

وأضاف العجارمة في تصريحات صحفية أن الوزارة قامت بنقل (٤) قاعات في محافظة البلقاء إلى مناطق مختلفة داخل المحافظة، ونقل قاعة في محافظة الطفيلة إلى موقع جديد، وذلك بعد أن شهدت تلك القاعات تجاوزات أثرت على سير الامتحان.

وقال العجارمة إن الوزارة معنية بتوفير البيئة الآمنة للطلبة أثناء الامتحانات، ولن تسمح بوقوع أي مخالفات من شأنها تعكير صفو الامتحانات.

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