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الإثنين، 26-10-2020 01:26 م

خاصة كبار السن ومن يعاني الأمراض المزمنة

تحذير عاجل للأردنيين بسبب انتشار كورونا

تر
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - التحذيرات ما زالت متواصلة ، بشأن فيروس كورونا ، الذي بات يهدد العالم، والتشديد على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، أضحى أمرا أساسيا للتخلص من تزايد تفشي الوباء  .

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التحذيرات تأتي ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، وتحسّبا من إصابات جديدة بالفيروس ، خاصة لكبار السن ومن يُعانون الأمراض المزمنة ، حيث أن مناعتهم تعتبر قليلة لمواجهة هذا الفيروس .

 

في الأردن ، ما زالت أعداد الإصابات والوفيات بكورونا ترتفع ، على وقع التخوّف بأن يصل إلى مرحلة يصعب السيطرة عليه ، والتخوف من انهيار المنظومة الصحيّة .

 

وفي ذات السياق ، فإن تصريحات رسمية، بشأن الحظر الشامل باتت تسيطر على المشهد الصحفي والشعبي، فلا يكاد يخلو يوم إلا ويتم الحديث عنه .

 

وفي وقت سابق ، كان مسؤول في وزارة الصحة ، أعلن أن ارتداء الكمامة يوازي قرار الحظر الشامل لمدة (14) يوما ، ما يتطلب الحرص الدائم على ارتدائها .

 

ويأتي التذكير بذلك ، لغايات جعل التحذير في هذه المرحلة ، رسالة عاجلة أمام الأردنيين ، في سبيل الوقاية قبل العلاج ، فقد بات الفيروس يجتاح كل منزل أردني.

 

 

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