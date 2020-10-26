تحذير عاجل للأردنيين بسبب انتشار كورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - التحذيرات ما زالت متواصلة ، بشأن فيروس كورونا ، الذي بات يهدد العالم، والتشديد على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، أضحى أمرا أساسيا للتخلص من تزايد تفشي الوباء .

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التحذيرات تأتي ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، وتحسّبا من إصابات جديدة بالفيروس ، خاصة لكبار السن ومن يُعانون الأمراض المزمنة ، حيث أن مناعتهم تعتبر قليلة لمواجهة هذا الفيروس .

في الأردن ، ما زالت أعداد الإصابات والوفيات بكورونا ترتفع ، على وقع التخوّف بأن يصل إلى مرحلة يصعب السيطرة عليه ، والتخوف من انهيار المنظومة الصحيّة .

وفي ذات السياق ، فإن تصريحات رسمية، بشأن الحظر الشامل باتت تسيطر على المشهد الصحفي والشعبي، فلا يكاد يخلو يوم إلا ويتم الحديث عنه .

وفي وقت سابق ، كان مسؤول في وزارة الصحة ، أعلن أن ارتداء الكمامة يوازي قرار الحظر الشامل لمدة (14) يوما ، ما يتطلب الحرص الدائم على ارتدائها .

ويأتي التذكير بذلك ، لغايات جعل التحذير في هذه المرحلة ، رسالة عاجلة أمام الأردنيين ، في سبيل الوقاية قبل العلاج ، فقد بات الفيروس يجتاح كل منزل أردني.

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