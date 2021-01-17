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الأحد، 17-01-2021 07:37 م

تحذير لحماية العدادات من الانجماد خوفا من انفجارها

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام شركة مياه اليرموك، المهندس منتصر المومني، ضرورة حماية عدادات المياه بشكل جيد خلال فصل الشتاء وخاصة خلال الأيام المقبلة، نظرا لاحتمال تدني درجات الحرارة وحدوث الانجماد وتشكل الصقيع خوفا من انفجارها.
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وأكد المومني، في تصريح اليوم الأحد، أهمية التعاون والتشارك في المسؤولية بين الشركة والمواطنين في فصل الشتاء بشكل خاص، داعيا إلى عدم شبك مزاريب الأسطح على شبكات الصرف الصحي، الأمرالذي تحذر منه شركة مياه اليرموك باستمرار مع بداية فصل الشتاء وهو ما يتسبب في تدفق كميات كبيرة من المياه عن أسطح المنازل إلى داخل شبكات الصرف الصحي تكون أكبر من طاقتها الاستيعابية ويؤدي إلى اندفاع المياه العادمة من مناهل شبكة الصرف الصحي إلى الشوارع مسببة مكرهة صحية.

 




 

 


 

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