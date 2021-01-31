تحذير لسالكي طريق اربد عمان

الوكيل الاخباري - بعد الانزلاق الذي حصل على طريق عمان جرش اعلنت مديرية الامن العام اجراء تحويلات في منطقة الانزلاق بحيث سيتم قطع السير مقابل جامعة جرش (مسجد الإمام الشافعي) باتجاه الداخل والى اشعار اخر لحين الإنتهاء من العمل.



وأشارت المديرية إلى أن السير القادم من عمان باتجاه الشمال مفتوح خلال النهار فقط من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.



وبينت أنه سيتم تحويل السير من جسر جرش الجنوبي باتجاه الداخل / باب عمان وحتى اشعار اخر خلال الأوقات الليلية من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا.

اضافة اعلان





