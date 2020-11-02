الإثنين 02-11-2020
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الإثنين، 02-11-2020 04:02 م

تحذير للأردنيين بعدم مراجعة المستشفيات .. إلا في هذه الحالة !

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور منير أبو هلالة عضو اللجنة الوطنية للأوبئة انه منذ شهر سبتمر بدأت المملكة تدخل في مرحلة الانتشار المجتمعي، وان الأردن لايزال في الموجة الأولى من فيروس كورونا.
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وبين أبو هلالة، انه في الوضع الراهن على كبار السن ان لا يصلوا الى المستشفيات للحصول على العلاجات، وانه يجب ان يكون خدمة الاتصال للحصول على العلاجات.

وأشار الدكتور منير أبو هلالة انه يجب ان تقوم وزارة الصحة بتفعيل خدمة الاتصال في المستشفيات لعدم السماح بمراجعة المستشفيات من قبل المواطنين ، الا لمن تستدعي حالاتهم الطارئة ذلك، حرصا على سلامة المواطنين الذين يعانون من نقص المناعة.

 




 

 


 

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