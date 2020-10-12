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الإثنين، 12-10-2020 02:22 م

تحذير للأردنيين من شراء أسطوانات غاز غير مختومة

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الوكيل الاخباري-خاص أكد نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز،المهندس نهار السعيدات، اليوم الاثنين، أن أسطوانات الغاز التي يتم إصدارها من مصفاة البترول الأردنية تخضع للرقابة والتأكد من أوزانها ، لتوريدها إلى السوق المحلي.

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ودعا السعيدات عبر "الوكيل الإخباري" المواطنين، التأكد من "الختم" على الأسطوانات ، لضمان سلامتها وجودتها ، خاصة في فصل الشتاء حيث يكثر استخدامها.

 

في حال شراء أنبوبة ، واتضح وجود خلل بها ، فإن على المواطن إرجاعها للموزّع ليُصار إلى ارجاعها إلى مصفاة البترول واتخاذ الإجراءات اللازمة "، وفق السعيدات.

 

جاء ذلك ردّا على عدة شكاوى وصلت موقع "الوكيل الاخباري"، تتعلق بانتهاء الأسطوانة ، لمدة لا تتجاوز (4) أيام.



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