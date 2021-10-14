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الخميس، 14-10-2021 04:43 م

تحذير للمعتمرين الأردنيين

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الوكيل الاخباري- حذر أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، كمال أبو ذياب، الأردنيين الراغبين بالعمرة من خداعهم من قبل سماسرة ووسطاء من اجل العمرة برا.

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وقال أبو ذياب انه لا جديد على ملف فتح السلطات السعودية للحدود البرية أمام رحلات العمرة، حيث لم تصدر حتى اللحظة أي قرار من جانب السعودية حول ذلك ، وعليه فان  أي إعلانات لوجود رحلات عمرة برية هي غير حقيقية.

في السياق دعا أبو ذياب الحكومة لمضاعفة جهودهم للسماح بالعمرة برا.

 

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