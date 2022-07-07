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تحذير للمواطنين من شركات سياحة غير مرخصة

الخميس، 07-07-2022 01:07 م

تحذير للمواطنين من شركات سياحة غير مرخصة

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الوكيل الإخباري - دعت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية المسافرين، إلى حجز رحلاتهم من خلال وكلاء وشركات السياحة والسفر المعتمدين والابتعاد عن الحجوزات من خلال المكاتب غير المرخصة وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية.

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وأكد رئيس الجمعية سهيل هلسة، اليوم الخميس، أن وكلاء السياحة المرخصين والتابعين للجمعية، متخصصون ولديهم المعلومات الكاملة حول الشروط والقوانين والأنظمة المتبعة بالدول والمتعلقة بإجراءات السفر.


ولفت الى أن وكيل السياحة والسفر المعتمد هو الطريق الأكثر أمانا للحصول على رحلة سفر تخلو من أية مشكلات وعقبات غير متوقعة، موضحا أن المواقع الإلكترونية لا تزود المشتري ومتلقي الخدمة بآخر الأنظمة والقوانين، بخلاف وكيل السياحة المتخصص الذي تتوفر لديه آخر المستجدات المتعلقة بتلك القوانين.


وبين هلسة، أن الحجز عبر وكلاء السياحة غير المرخصين والمعتمدين أو من خلال مواقعهم الإلكترونية، قد يؤدي إلى ظهور عدد من المشاكل والعقبات والحيلولة دون إتمام عملية السفر نتيجة عدم تقيد المسافرين بالأنظمة والقوانين الصادرة عن تلك الدول التي لم يطلعها عليهم الموقع الإلكتروني أو الوكيل غير المعتمد.


 




 

 


 

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