تحذير من اغلاق المدارس مجدداً بالاردن

الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الوكيل الاخباري - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري انه قد اصبح لدينا اليوم انتشارا مجتمعيا لفيروس كورونا، ومتوقع أن يكون عدد من الطلبة والمعلمين الذين عادوا إلى التعليم الوجاهي مصابين ، مذكرا بأن 45% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة.
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وأشار في تصريحات صحفية إلى ضرورة الالتزام الكامل بالبروتوكول الصحي المعد لهذه الغاية، والالتزام بإجراءات السلامة من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، مؤكدا أنه يجب حماية المعلمين .

وأضاف أنه يجب أن نحمي المعلمين حتى لا نتفاجأ بعد عدة أسابيع أننا بحاجة للعودة إلى التعليم الإلكتروني، ويجب أن تكون أولويتنا الآن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في ظل زيادة مقبولة ومتوقعة من الإصابات وفي ظل تحسن تدريجي وبشكل مضطرد بأخذ المطاعيم.

وأكد أنه لا يمكن التقليل من أهمية التعاون ما بين المواطنين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، للمحافظة على الإنجاز بعودة الطلبة إلى مدراسهم.

 




 

 


 

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