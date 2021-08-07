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السبت، 07-08-2021 11:35 ص

تحذير من التعليم العالي للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج

وزارة التعليم العالي 5


الوكيل الإخباري - تُحذر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات أو الروابط أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما ترجو الوزارة الطلبة ، وفق بيان وصل " الوكيل الإخباري" ، السبت، التعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة والمدرجة أسماءها على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: www.mohe.gov.jo .

 

ولفتت الوزارة أن ذلك للحفاظ على حقوقهم، حيث أنها تتابع أي شكاوى ترد إليها  من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة، مضيفةً بأنها لن تتهاون في أي مخالفات يرتكبها أي من هذه المكاتب، وأنه وفي حال تلقيها أي شكوى من أي طالب فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.


كما تحذر الوزارة أيضاً أبناءها الطلبة من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهمية وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة.

 

ودعت الوزارة ، جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن بضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني، حيث يمكن لكل طالب الإطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي:

http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities ولمزيد من التفاصيل حول المعدلات وشروط الدراسة خارج الأردن يمكن للطالب زيارة الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/

 




 

 


 

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