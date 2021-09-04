تحذير من الجرائم الالكترونية للاردنيين

الوكيل الاخباري- حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام من رسائل احتيالية انتشرت في الآونة الأخيرة تتضمن روابط الكترونية وهمية على انها طلبات مساعدات مالية من جهات محلية ودولية.

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وقالت الوحدة في بيان السبت، إن الروابط في الرسائل هي احتيالية وتهدف للاحتيال على المواطنين وسرقة حسابات الواتساب او سرقة البيانات الخاصة والوثائق الرسمية.



وحذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من الدخول الى اي رسائل غريبة او روابط وهمية، داعية الجميع الى تجاهلها وحذفها فورا.