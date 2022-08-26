الجمعة 26-08-2022
الوكيل الاخباري

تحذير من السباحة في قناة الملك عبدالله وبرك الري الزراعية

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الجمعة، 26-08-2022 02:40 م

تحذير من السباحة في قناة الملك عبدالله وبرك الري الزراعية

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الوكيل الإخباري - دعت متصرفية لواء الأغوار الشمالية إلى عدم السباحة في الأماكن غير الآمنة كمنشآت الري الزراعية، وأهمها قناة الملك عبد الله وبرك الري الزراعية المكشوفة والسدود تجنبا للغرق.

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وقال متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة إن على المواطنين في ظل موجة الحر الحالية، توعية أطفالهم وإرشادهم إلى عدم الاقتراب من تجمعات المياه غير الآمنة والمخصصة لأغراض الري لا للسباحة، خاصة بعد وقوع العديد من حوادث الغرق.


وأشار إلى وجود العديد من الأماكن الآمنة والمخصصة للسباحة التي تشهد إقبالا من الزوار مثل متنزه المشارع السياحي ومنتجع حمامات الشونة وموقع طبقة فحل والاستراحات الأهلية، مثمنا دور الداعمين والمؤسسات الأهلية في عقد دورات سباحة مجانية لأطفال الأغوار ضمن الإجراءات الوقائية للحد من حوادث الغرق التي تسجل في عموم المناطق الغورية خلال فصل الصيف.


وأكد الحوامدة، أن الحاكمية الإدارية تعمل من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة ومختلف الجهات الرقابية وسلطة وادي الأردن على تكثيف الرقابة على منشآت الري الزراعية إلى جانب الرقابة الصحية على مسابح القطاع الخاص.

 

 




 

 


 

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