تحذير من السفارة القطرية في الأردن

الوكيل الاخباري -

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دعت سفارة دولة قطر لدى الاردن مواطنيها الى توخي الحيطة والحذر من مراسلات متنوعة تعمم عن طريق البريد الالكتروني او على مواقع شبكة الانترنت تّدعي زيفا انها صادرة عن دولة قطر او سفارة دولة قطر ويراد منها الاحتيال بالحصول على المال او الحصول على معلومات بنكية.وقالت السفارة إن دولة قطر او السفارة لا تتقاضى اي رسوم في اي مرحلة من مراحل طلب الفيزا او المقابلات الشخصية او التقدم للوظائف.كما اكدت ان دولة قطر او السفارة لا تطلب معلومات متعلقة بالحسابات المصرفية او اي معلومات بنكية اخرى.وشددت على ان دولة قطر او السفارة لا تقدم الجوائز أو الاموال او المكافآت .