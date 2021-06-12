السبت 12-06-2021
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السبت، 12-06-2021 12:09 م

الأمر يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية

تحذير من العودة إلى الإجراءات الصارمة

نتا
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - ما زالت الحكومة تحذّر الأردنيين من موجة كورونا ثالثة، ، بالرغم من أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر للأسبوع الخامس على التوالي، والإصابات دون الالف، والوفيات أقل من عشرة ونسبة الفحوصات الايجابية اقل من 3%، وفق عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي ، خلال تصريحات صحفية سابقة .

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المؤشرات الإيجابية حول الوضع الراهن ، ما زالت "قائمة " ، والعدول عن القرارات الصارمة ، باتت مؤكدة ، في حال استقرار الوضع الوبائي ، حيث أن هذه الارقام لاتعني انتهاء الوباء.

 

التحذيرات الحكومية ، بهذا الخصوص ، شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الأردنيين ، للوصول إلى الهدف المرجو المتمثّل في "صيف آمن" ، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالكمامات والتباعد الجسدي ، تحسّبا من العودة إلى الإجراءات الصارمة .

 

 

 




 

 


 

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