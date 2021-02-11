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الخميس، 11-02-2021 08:57 م

تحذير من العودة الى الحظر الشامل بالاردن

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الوكيل الاخباري - حذر رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي من العودة إلى الاغلاق الشامل أو تخفيض ساعات العمل، مشيرا إلى أن تناقض التصريحات الحكومية يثير القلق، متسائلا فيما إذا كانت الحكومة نفسها تعرف ما تريد أم لا.
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وأضاف في تصريحات صحفية : "نتمنى من الله أن لا نصل إلى أي قرار فيه توجه للاغلاق أو الحظر الشامل أو تقليص ساعات العمل، وإذا وصلنا يجب أن تكون القرارات مدروسة بحيث لا تؤثر على استمرارية القطاعات، مشيرا إلى أن عودة الحظر يوم الجمعة يعني القضاء على القطاع السياحي والمطاعم التي تعتبر منكوبة أصلا.

 




 

 


 

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