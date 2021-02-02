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الثلاثاء، 02-02-2021 03:24 م

تحذير من العودة الى الحظر الشامل والاغلاقات بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن القطاع الخاص، بكل مكوناته، لن يحتمل أية إغلاقات أخرى، مضيفاً أن النصف الأول من العام الحالي لن يختلف من حيث النشاط الاقتصادي عن العام الماضي.
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وبين الكباريتي، في مؤتمر صحفي بمقر غرفة تجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، أن التعافي في النصف الثاني مرهون بالتعامل وفق توجيهات الملك عبدالله الثاني، من خلال التعامل بنهج جديد اقتصادياً وإدارياً، وتشجيع الاستثمار، داعياً الحكومة لاتخاذ قراراتها وفقاً لسياسات واضحة ومتكاملة وشاملة بما لا يضر بمصلحة المواطن والتاجر على حد سواء.

 




 

 


 

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