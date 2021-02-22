تحذير من العودة الى الحظر الشامل وتقليص ساعات الحظر

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إن الحديث عن إعادة حظر الجمعة وتقليص ساعات الحظر الليلي سيزيد من معاناة القطاع التجاري في اربد.وأكد الشوحة أن القطاع التجاري وخصوصا المطاعم والحلويات تعتمد على مبيعاتها الجمعة وفي ساعات المساء.وأشار إلى أن القطاع التجاري لم يتجاوز لغاية الآن تداعيات جائحة كورونا والإغلاقات التي تمت العام الماضي، وأن أي قرار جديد من شانه تهديد القطاع التجاري.ودعا الشوحة في تصريحات صحفية الى تشديد الرقابة على المنشآت التجارية واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين لوقف انتشار فيروس كورونا دون اللجوء إلى إجراءات الحظر الشامل وتقليص ساعات الحظر.