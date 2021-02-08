تحذير من العودة الى حظر الجمعة الشامل بالاردن

الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن العودة عن رفع الحظر ليوم الجمعة، من شأنه أن يقضي على بعض القطاعات، التي عادت لها الحياة تدريجيا، بعد رفع الحظر، منوّهاً إلى أن الحديث أو التلويح عن أي نوع من الحظر الشامل أو تقليص ساعات الدوام يؤذي الإقتصاد ، ويؤثر على نشاط واستيراد ومخزون الشركات، وعلى عملية التوظيف، إضافة إلى تأثيرها على الاستثمار بشكل عام.

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وقال إن تلميحات الحكومة من خلال بعض التصريحات، حول العودة لحظر الجمعة غير مبررة ، مؤكداً أنه لم يصل الغرفة شيء رسمي بهذا الشأن حتى الآن.



