الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

لجنة الاوبئة : الارقام غير مريحة ويجب اتخاذ هذا الاجراء

لليوم الثاني .. فحوصات كورونا الايجابية بالاردن تفوق 6%

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

قرار عاجل لوزير التربية والتعليم

مواطن يطعن ابنه بسبب خلافات عائلية

تحذير من العودة الى حظر الجمعة الشامل بالاردن

بيان مرتقب من وزارة التربية بعد تسجيل اصابات كورونا بالمدارس

سرقة 30 ألف دينار من محطة محروقات على الدوار السابع

تسجيل 3 إصابات بكورونا لمعلمين وطلبة

الإثنين، 08-02-2021 04:05 م

تحذير من العودة الى حظر الجمعة الشامل بالاردن

22021485044585352744


الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن العودة عن رفع الحظر ليوم الجمعة، من شأنه أن يقضي على بعض القطاعات، التي عادت لها الحياة تدريجيا، بعد رفع الحظر، منوّهاً إلى أن الحديث أو التلويح عن أي نوع من الحظر الشامل أو تقليص ساعات الدوام يؤذي الإقتصاد ، ويؤثر على نشاط واستيراد ومخزون الشركات، وعلى عملية التوظيف، إضافة إلى تأثيرها على الاستثمار بشكل عام.

اضافة اعلان
 

 وقال إن تلميحات الحكومة من خلال بعض التصريحات، حول العودة لحظر الجمعة غير مبررة ، مؤكداً أنه لم يصل الغرفة شيء رسمي بهذا الشأن حتى الآن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12021822159894049019

لليوم الثاني .. فحوصات كورونا الايجابية بالاردن تفوق 6%

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

2202171765486054581

قرار عاجل لوزير التربية والتعليم

220216173323966328839

بيان مرتقب من وزارة التربية بعد تسجيل اصابات كورونا بالمدارس

22021721046141973224

سرقة 30 ألف دينار من محطة محروقات على الدوار السابع

unnamed

أمانة عمان تستجيب لشكوى نشرها الوكيل الاخباري

أخبار متعلقة
220211132238445555188

عبيدات : قمنا بتغيير الخطة

220214122024629589269

لا قرار جديد حول اعادة تقديم الأراجيل حتى نهاية الشهر الحالي

ار

وزير السياحة : ننتظر توصيات بشأن تقديم الأرجيلة

1202118183011679566750

تطورات عودة عمل صالات الاعراس بالاردن

مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية

وزارة العمل تحذر ..الموظف الحكومي يفقد وظيفته فوراً في هذه الحالة

ترقب

تخوف شعبي من العودة إلى قرارات حكومية صارمة