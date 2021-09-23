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الخميس، 23-09-2021 08:05 م

تحذير من اللجنة الوطنية للأوبئة

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي الخميس، إنّ فعاليات اليوم الاول من مهرجان جرش للثقافة والفنون "لم تشهد تباعدا اجتماعي".

وأضاف حجاوي، لـ "المملكة"، أنه يجب ارتداء الكمامات من قبل المشاركين والحضور لمنع أي عودة للوراء في المنحنى الوبائي.

وأكّد، على ضرورة التدقيق والرقابة من اللجان المشرفة على المهرجان بحصول الأشخاص على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومضي 14 يوما عليها.

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