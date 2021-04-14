الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعديل أسس ايصال الكهرباء على حساب فلس الريف

نظام معدل لترخيص مزاولة مهنة التمريض

جامعة مؤتة: نجحنا في التحول بالتعليم عن بعد

قرارات مجلس الوزراء

الملك يهاتف الفتاة التي قالت : انا ابوي احسن من الملك !

بيان صادر عن وزارة المالية

إربد: مخالفة 8 منشآت لعدم وضع لوائح الأسعار

تسديد ديون 37 أسرة اردنية

الصحة العالمية: الوضع الوبائي قد يتفاقم في رمضان

بايدن يعلن اليوم إنهاء “أطول حروب” أميركا في الخارج

الأربعاء، 14-04-2021 05:11 م

تحذير من انتشار الفيروس الجنوب افريقي والبرازيلي المتحور بالاردن

420211282520913183856


الوكيل الاخباري - قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية وأمراض النوم الدكتور محمد حسن الطراونة إن الحكومة يجب أن تغير الخطط الموضوعة حاليا إذا أرادت أن تصل إلى صيف آمن وتجنب الموجة الثالثة، مشيرا إلى أن حديث وزير الصحة عن تجنب الموجة الثالثة يحتاج إلى اجراءات على أرض الواقع.
اضافة اعلان

ولفت إلى أن اعلان الوزير عن حالات محلية للفيروس الافريقي والبرازيلي المتحور يعني امكانية أن يحدث هناك انتشار مجتمعي  لهذه النسخ، وأنها موجودة في الاردن منذ فترة طويلة، داعيا إلى الحذر والانتباه من ارتفاع الاصابات في دول الجوار.

واستهجن تجاهل الحكومة للجنة الأوبئة بعدم دعوتها للاجتماع منذ فترة طويلة، وعدم الأخذ بآرائها وتوصياتها، مشيرا إلى أن اعادة تشكيلها بات ضرورة ملحة لضبط ايقاع العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220201016736265951263

تعديل أسس ايصال الكهرباء على حساب فلس الريف

1220201475720399744761

نظام معدل لترخيص مزاولة مهنة التمريض

32021220829555631282

جامعة مؤتة: نجحنا في التحول بالتعليم عن بعد

42021720917354923139

قرارات مجلس الوزراء

الملك

الملك يهاتف الفتاة التي قالت : انا ابوي احسن من الملك !

420219133412462193983

إربد: مخالفة 8 منشآت لعدم وضع لوائح الأسعار

أخبار متعلقة
جمعية المستشفيات الخاصة

المستشفيات الخاصة تطالب بإلغاء ضريبة المبيعات عن الأكسجين

3f4ae437-8e9d-4b97-b517-cb90bb2fd6d5

دودين لـ الوكيل : الحظر الشامل لمدة 3 ايام بعد استلام الرواتب غير وارد

1202110192912208450326

منح الأردنيين القادمين من مصر تخفيضا على تكلفة فحص الكشف عن كورونا

دار رئاسة الوزراء %28أرشيفة%29

قرار حكومي مرتقب حول صلاتي المغرب والفجر

رئا

أسماء هامة لمنصب وزير الصحة قيد الدراسة

3202115232432167293453

الحكومة : ترتيبات لاستيراد الاكسجين من السعودية