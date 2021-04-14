تحذير من انتشار الفيروس الجنوب افريقي والبرازيلي المتحور بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية وأمراض النوم الدكتور محمد حسن الطراونة إن الحكومة يجب أن تغير الخطط الموضوعة حاليا إذا أرادت أن تصل إلى صيف آمن وتجنب الموجة الثالثة، مشيرا إلى أن حديث وزير الصحة عن تجنب الموجة الثالثة يحتاج إلى اجراءات على أرض الواقع.ولفت إلى أن اعلان الوزير عن حالات محلية للفيروس الافريقي والبرازيلي المتحور يعني امكانية أن يحدث هناك انتشار مجتمعي لهذه النسخ، وأنها موجودة في الاردن منذ فترة طويلة، داعيا إلى الحذر والانتباه من ارتفاع الاصابات في دول الجوار.واستهجن تجاهل الحكومة للجنة الأوبئة بعدم دعوتها للاجتماع منذ فترة طويلة، وعدم الأخذ بآرائها وتوصياتها، مشيرا إلى أن اعادة تشكيلها بات ضرورة ملحة لضبط ايقاع العمل.