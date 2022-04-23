السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 23-04-2022 08:43 م

تحذير من تدني الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية

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 الوكيل الاخباري  - حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة المرافقة للاجواء المغبرة التي تشهدها المملكة وخصوصا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وأهابت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، بالمواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.

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