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الثلاثاء، 09-03-2021 04:45 م

تحذير من خرق حظر الجمعة

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الوكيل الاخباري - قال محافظ البلقاء، نايف الهدايات، إنه لن يتم التهاون مع مخالفي قرار حظر التجول الشامل في المحافظة ليوم الجمعة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.
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وبين الهدايات، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المحطات الأمنية ستنتشر في كافة مداخل ومخارج المناطق والمدن بالمحافظة، بالإضافة للدوريات المتنقلة بين الأحياء السكنية.

ودعا الهدايات المواطنين إلى عدم التهافت على المحال التجارية المختلفة والمخابز يوم الخميس لغايات تخزين المواد الغذائية لحظر يوم الجمعة، مبينا أن جميع السلع متوفرة وبكميات كافية وإن فترة الحظر الشامل لا تتجاوز الـ36 ساعة فقط، الأمر الذي لا يستدعي من المواطنين التهافت على شراء السلع.
 

 




 

 


 

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