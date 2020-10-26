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الإثنين، 26-10-2020 09:19 م

تحذير من سيناريو الكارثة بالاردن على خطى دول اوروبية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي والتوقعات المستقبلية، د. سعد الخرابشة، ضرورة العمل لتوسعة الإمكانيات الصحية لتدارك الوقوع بما حدث مع دول اوروبية بمواجهة فيروس كورونا.
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وقال الخرابشة في تصريحات صحفية، مساء الاثنين، إن الأردن لا يدخل إلا ما نسبته 5 بالألف من مجمل الإصابات اليومية، في حين يتم العمل عالميا بادخال 10%.

ولفت إلى أن هذ الأمر مؤشر على الضغط الكبير الذي تتعرض له المستشفيات في المملكة، وهو ما يوجب العمل بسرعة لفتح مستشفيات ميدانية وتوسعة الامكانيات حتى لا يتم الوصول الى ما عانته الدول الأوروبية قبل أشهر.


 




 

 


 

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