تحذير من شراء مساحيق غسيل تباع بالاسواق الاردنية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





حذّرت مؤسسة المواصفات والمقاييس في بيان صحافي اليوم الاثنين، المواطنين من مساحيق غسيل تباع في بعض المتاجر وجوانب الطرقات والأرصفة مقلّدة لعلامات تجارية ومخالفة للمواصفات القياسية الأردنية.وقالت المؤسسة في البيان إنها ضبطت العديد من الجهات المخالفة التي تعمد إلى تعبئة مسحوق غسيل في عبوات مختلفة الأوزان، وأغلبها بوزن 10 كغم، وهي مخالفة للمواصفة الفنية الخاصة بها وتضر بالغسالات والملابس وفعاليتها متدنية في التنظيف والغسيل.وكشفت المؤسسة آلية خداع المواطنين بقيام المخالفين بإضافة مادة الملح بنسبة مرتفعة لزيادة وزن العبوات وايهام المواطنين بأن العبوات ذات سعة مناسبة وتوفر عليهم شراء المساحيق المصنعة وفق المواصفات والمقاييس الأردنية.وبيّنت المؤسسة أن الجهات المخالفة تقوم بخداع المستهلكين بكتابة عبارة "مخصص للاجئين" و"غير مخصص للبيع" لتبرير انخفاض سعر المنتج المخالف، وإيهام المستهلكين بجودة المنتج المزعومة.وتستمر جولات كوادر المؤسسة التفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية في جميع محافظات المملكة بالعمل على ضبط ومصادرة هذه المساحيق وتحويل المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المشددة بحقهم. كما شدّدت المؤسسة على ضرورة شراء المنتجات الأصليّة من مصادر موثوقة وتجنّب البسطات وصفحات البيع الإلكتروني غير معلومة المصدر.ودعت المؤسسة المواطنين إلى إبلاغها بأماكن بيع وتصنيع هذه المنتجات الضارّة على رقم الشكاوى المباشر (065301243) وإرسال أية تفاصيل أخرى عبر الواتساب على الرقم عينه، كما يمكن إبلاغ المؤسسة عبر تطبيق "بخدمتكم" وصفحة المؤسسة على فيسبوك (https://www.facebook.com/jsmo.gov.jo/) والموقع الإلكتروني للمؤسسة(http://www.jsmo.gov.jo/).