تحذير من عمليات احتيال إعلانية تقوم بها شركات غير مرخصة

الوكيل الاخباري - حذرت هيئة الإعلام من عمليات احتيال تقوم بها شركات غير مرخصة تدعي أنها تقدم خدمات إعلامية وإعلانية، وذلك لمخالفتهم أحكام النظام والقانون، ويضر بالمؤسسات المرخصة.



وقال مدير عام الهيئة طارق أبو الراغب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الهيئة رصدت قيام أشخاص تتعاقد مع مؤسسات وشركات لتقديم خدمات إعلامية وإعلانية دون الحصول على ترخيص لهذه الغاية.



وأضاف، "منعا لوقوع حالات احتيال أو مخالفات قانونية، فإن الهيئة تؤكد أن الجهات المسموح لها بهذه الأعمال محددة ومعلنة على موقع الهيئة الإلكتروني".



وأوضح، أن أي تعاقد يوقع خارج نطاق المؤسسات المرخصة يعد مخالفا قانونيا، ويشكل ضررا على المؤسسات والشركات الإعلامية والصحفية المرخصة.

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