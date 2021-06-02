تحذير من موجة كورونا ثالثة بالاردن في هذا الموعد

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

رجح خبير الوبائيات، وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة، أن يدخل الأردن موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير من شهر حزيران الحالي، لافتا في ذات السياق إلى أنها لن تكون بنفس قوة الموجة الثانية.وأضاف الخرابشة في تصريحات صحفية إن الوضع حاليا مستقر ونأمل أن يستمرّ مدة أطول، مشيرا إلى أن مدة الاستقرار بين الموجة الأولى والثانية لم تستمر أكثر من (3) أسابيع، فيما انتهت الموجة الثانية منذ (4) أسابيع، وقد تستمرّ فترة الراحة (4) أسابيع أخرى.وتوقع أن تكون الموجة الثالثة أخف من الموجة الثانية، نظرا لوجود مليون ونصف شخص تلقوا المطعوم.