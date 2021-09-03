تحذير من موجة كورونا جديدة بالاردن الشهر القادم

الوكيل الاخباري - حذّر القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، من موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في النصف الثاني من شهر تشرين أول القادم، مرجّحا أن الموجة أقل حدّة من الموجة الثانية وشبيهة بالوضع الذي نعيشه اليوم.



وقال في تصريحات صحفية إن الجهات الصحية تتخوف من انتكاسة وبائية بعد قرار الانفتاح الكامل، مشيرا إلى أن الدول المجاورة دخلت موجة رابعة، الأمر الذي يتطلب منّا الحذر الشديد.

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