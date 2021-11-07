تحذير من وزارة التربية بعد ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

الوكيل الاخباري - وصل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الأردن، إلى 24394 حالة حتى مساء الاحد .
وبين الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي أدخلت الاحد إلى المستشفيات 71 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 61 حالة .
وأعربت وزارة التربية في تصريح سابق ظهر الاحد ، عن تخوفها من الوصول إلى يوم لا تسيطر فيه على الإصابات بفيروس كورونا في المدارس، خاصة مع دخول فصل الشتاء.
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