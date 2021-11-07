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الأحد، 07-11-2021 05:10 م

تحذير من وزارة التربية بعد ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - وصل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الأردن، إلى 24394 حالة حتى مساء الاحد .

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي أدخلت الاحد  إلى المستشفيات  71 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 61 حالة .

وأعربت وزارة التربية في تصريح سابق ظهر الاحد ، عن تخوفها من الوصول إلى يوم لا تسيطر فيه على الإصابات بفيروس كورونا في المدارس، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

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