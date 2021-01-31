تحذير من وزير الصحة للأردنيين

الوكيل الإخباري - على ضوء تصريحات صحافية ، لوزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ، بشأن ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 350 إصابة، فإنه أضحى الالتزام بالإجراءات الصحية كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ضرورة حتمية ، لا بد منها أكثر من الوقت السابق ، أمام المسؤولية المجتمعية .
وأطلق عبيدات تحذيراته للأردنيين ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد ، حيث عدم التراخي بتلك الإجراءات ، تحسّبا من اتخاذ قرارات جديدة ، لمنع انتشار السلالة الجديدة ، على وقع الآمال بانتهاء الجائحة من كورونا ، التي بدأت منذ شهر آذار الماضي.
الأردنيون ، أمام مفترق طرق فإما الوعي وتضافر الجهود مع الحكومة للخروج بأقل الخسائر من هذه الجائحة ، وإما العودة إلى المربع الأول - لا قدر الله - في حال التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ، وانتشار فيروس كورونا بطريقة لا تحمد عقباها.
الحكومة تدرس اليوم قرارات قد تطل برأسها من جديد ، أمام تحذيرات عبيدات ، وذلك بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن .
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