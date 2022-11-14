تحذير هام الى سالكي الطرق الخارجية

الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الاثنين، سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية، ونتيجة الهطولات المطرية الكثيفة، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على المملكة، بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.



يشار إلى أن وزارة الأشغال تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، وتستقبل الملاحظات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223، وطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111.



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