تحذير هام لسالكي طريق عمان الزرقاء

الوكيل الاخباري - تبدأ وزارة الاشغال اعتبارا من صباح اليوم الاعمال الانشائية في منطقة جسر ماركا وذلك وفق بيان اصدرته الوزارة سابقا .

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وقالت الوزارة انه جرى عمل عدة تحويلات مرورية مشيرةً إلى أنه تم دراسة التحويلات بالتعاون مع امانة عمان وادارة السير وكانت التحويلات الخيار الامثل، وانه تم وضع اشارة ضوئية قبل التحويلات لغايات تأمين حركة الدوران على التقاطع .

يشار الى أن مدة العمل في منطقة الجسر ستستغرق ستة اشهر وأن كلفة كامل مسار المشروع للحزم الاربعة 140 مليون دينار اردني.

ودعت الوزارة المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بتوجيهات إدارة السير، مؤكدة انه تم توفير جميع عناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية والارشادية اللازمة.



