تحذير هام لسكان العاصمة عمان .. ومطالبات بزيادة ساعات الحظر

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق الايجاز الصحفي أمس الصادر من رئاسة الوزراء والذي اعدته وزارة الصحة فان العاصمة عمان سجلت رقما قياسيا بعدد اصابات كورونا .

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حيث سجلت العاصمة عمان 795 اصابة بكورونا امس جاء بعدها مباشرة محافظة اربد بواقع 155 اصابة بكورونا حيث تشير هذه الاحصائية الى التباين الواضح في عدد الاصابات بكورونا بين عمان واربد التي تاتي بالمرتبة الثانية .

وقد قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في وقت سابق ان الوضع الوبائي في عمان غير مريح فيما طالب عدد من سكان العاصمة عمان بزيادة ساعات الحظر الجزئي في عمان او العودة للحظر الشامل يوم الجمعة للحد من اصابات كورونا .



