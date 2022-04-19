تحذير هام لكل مالك مركبة في الأردن

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الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني من خطورة ترك الأطفال خلال فترات التسوق داخل المركبات، داعية مالكي المركبات إلى عدم ترك أبنائهم بداخلها وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وقالت المديرية، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن ترك الأطفال داخل المركبات وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة قد يشكل خطرا عليهم ويهدد حياتهم.

 

وأضافت أن الأطفال قد يتعرضون لضيق في التنفس أو الاختناق الأمر الذي قد يعرضهم لإصابات بالغة بسبب نقص الأكسجين.

 

وأشارت إلى ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات حتى لو كانت فترات التسوق قصيرة لأن الأطفال لا يعون تصرفاتهم وقد يثير الهلع والخوف في نفوسهم. 

 

وبينت المديرية أنه يجب انتهاج السلوك الوقائي والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة.

 

 

 




 

 


 

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