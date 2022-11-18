الجمعة 18-11-2022
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الجمعة، 18-11-2022 08:42 م

تحذير هام للأردنيين: عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة

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الوكيل الاخباري - حذّر المركز الوطني للأمن السيبراني من عمليات نصب واحتيال من صفحات مزيفة.

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وقال المركز في منشور عبر " فيسبوك" اليوم الجمعة": نود التنويه والتحذير من عمليات نصب و احتيال من صفحات مزيفة (الأردن الان) تدَّعي بأنها تابعة لصندوق المعونة الوطني".

واضاف ان هذه الصفحات تقوم الصفحة بنشر منشورات لحث المواطنين للتسجيل الإلكتروني في برنامج المعونات الشهرية الذي يقدمه صندوق المعونة الوطني وتدَّعي أنه سيستفيد من هذه المكرمة الملكية السامية عددًا من المواطنين و أنه سيتم صرف المكرمة فوراً عند التسجيل عبر رابط إلكتروني مزيف يحمل اسم صندوق المعونة الوطني و البيانات المطلوبة هي فقط رقم الهاتف.

وشدد انه على الجميع أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الجهات والصفحات والتأكد دوما أن الجهة المرسلة هي الجهة الموثوقة و الصحيحة وعدم مشاركة المعلومات مع أي جهات أخرى.


 




 

 


 

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