تحذير هام للاردنيين حول استخدام المدافئ

الوكيل الاخباري -

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دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الأمن للمدافئ وذلك باتباع الإجراءات التالية :-القيام بإجراء الصيانة الدورية للمدافئ بأنواعها وتفقدها-ضرورة استخدام منظمات الغاز وتفقد الخراطيم الخاصة بمدافئ الغاز.-التأكد من سلامة تركيب الاسطوانة وصلاحية الخراطيم وعدم وجود تسرب فيها بواسطة الماء والصابون .-عدم وضع السوائل على المدافئ الكهربائية ورديترات التدفئة الكهربائية .-ضرورة إبعاد المدافئ عن أي مواد قابلة للاشتعال.-عدم ترك المدفئة مشتعلة أثناء النوم .-عدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة- عدم تمرير الأسلاك الكهربائية بالقرب من مصادر التدفئة لأن ذلك قد يؤدي إلى احتمالية ذوبانها بسبب الحرارة وبالتالي نشوب الحريق.