تحذير هام للاردنيين حول استخدام المدافئ

الوكيل الاخباري -
دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الأمن للمدافئ وذلك باتباع الإجراءات التالية : اضافة اعلان
-القيام بإجراء الصيانة الدورية للمدافئ بأنواعها وتفقدها
-ضرورة استخدام منظمات الغاز وتفقد الخراطيم الخاصة بمدافئ الغاز.
-التأكد من سلامة تركيب الاسطوانة وصلاحية الخراطيم وعدم وجود تسرب فيها بواسطة الماء والصابون .
-عدم وضع السوائل على المدافئ الكهربائية ورديترات التدفئة الكهربائية .
-ضرورة إبعاد المدافئ عن أي مواد قابلة للاشتعال.
-عدم ترك المدفئة مشتعلة أثناء النوم .
-عدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة
- عدم تمرير الأسلاك الكهربائية بالقرب من مصادر التدفئة لأن ذلك قد يؤدي إلى احتمالية ذوبانها بسبب الحرارة وبالتالي نشوب الحريق.