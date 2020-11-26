الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 26-11-2020 03:18 م

تحذير هام للاردنيين حول استخدام المدافئ

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الوكيل الاخباري - دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الأمن للمدافئ وذلك باتباع الإجراءات التالية : 
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-القيام بإجراء الصيانة الدورية للمدافئ بأنواعها وتفقدها 
-ضرورة استخدام منظمات الغاز وتفقد الخراطيم الخاصة بمدافئ الغاز.
-التأكد من سلامة تركيب الاسطوانة وصلاحية الخراطيم وعدم وجود تسرب فيها بواسطة الماء والصابون .
-عدم وضع السوائل على المدافئ الكهربائية ورديترات التدفئة الكهربائية .
-ضرورة إبعاد المدافئ عن أي مواد قابلة للاشتعال.
-عدم ترك المدفئة مشتعلة أثناء النوم .
-عدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة 
- عدم تمرير الأسلاك الكهربائية بالقرب من مصادر التدفئة لأن ذلك قد يؤدي إلى احتمالية ذوبانها بسبب الحرارة وبالتالي نشوب الحريق.

 




 

 


 

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