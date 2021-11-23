تحذير هام للراغبين بالحصول على إعفاء جمركي

الوكيل الإخباري- حذر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من انتحال أشخاص لصفته والقيام باستيفاء مبالغ مالية مقابل تسهيل الحصول على إعفاء جمركي.

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ونوه المجلس في بيان له الثلاثاء إلى أن ما يصدر عن بعض الأشخاص من انتحال لصفة المجلس أمر مرفوض تماماً ويتم خارج القانون.



وأعرب المجلس عن عدم صلته بأي من هؤلاء الأشخاص، مؤكدا على أن دائرة الجمارك الأردنية هي الجهة المعنية والمخولة بكافة معاملات الإعفاءات الجمركية، وأن دائرة الجمارك لا تقوم باستيفاء أي رسوم مقابل تقديم طلبات الإعفاءات الجمركية ومقابلات اللجان وأنه سيتم ملاحقة كل من ينتحل صفته بغير حق بكافة الوسائل القانونية.



كما يؤكد المجلس على ضرورة الإلتزام بتقديم طلبات الإعفاء الجمركي من خلال الموقع الرسمي الخاص بدائرة الجمارك الأردنية من خلال الرابط التالي: (https://services.customs.gov.jo/JcCsuOnline/Login.aspx).



وأهاب المجلس بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الدعوات، والتأكد منها والإبلاغ عن أي ممارسات قد تتم بهذا السياق خارج نطاق القانون.