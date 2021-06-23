الأربعاء 23-06-2021
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الأربعاء، 23-06-2021 09:35 ص

تحذير هام من الأرصاد للأردنيين

درجات-الحرارة-ترتفع-في-الأردن..-والأرصاد-تحذر


الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الجمعة، وتكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 15، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 18، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 22، وفي البحر الميت 37 – 23، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

 




 

 


 

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