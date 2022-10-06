تحذير هام من الإدارات المرورية للسائقين خلال ساعات الليل

الوكيل الإخباري - حذرت الإدارات المرورية السائقين من تجاوز السرعات المقررة على الطرق وخاصة خلال ساعات الليل أو أثناء خلو الطريق من المركبات والذي يفقد السائق من القدرة على التعامل السليم مع المنعطفات ولتجنب مفاجآت الطريق.

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وقالت الإدارات المرورية، اليوم الخميس، إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ يحرم الآخرين من حقهم من متابعة مسيرهم بشكل طبيعي، وخاصة على الإشارات الضوئية وخلال الإزدحامات المرورية، مما يؤدي إلى حوادث مرورية تنعكس سلباً على انسيابية الحركة المرورية.

ودعت السائقين إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ 911 عند تعطل مركباتهم أو حدوث أي عائق على الطرق والتأكد من تثبيت حمولة مركبات الشحن على الطرق الخارجية لتجنب إحداث معوقات مرورية على الطرق.