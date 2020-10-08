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الخميس، 08-10-2020 09:00 م

تحذير هام من الامن العام قبل بداية حظر التجوّل الشامل

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة العمليات في الأمن العام رامي الدباس، الخميس، إن مديرية الأمن العام وضعت خطة أمنية شاملة بالاشتراك مع القوات المسلحة تزامنا مع دخول الحظر الشامل قيد التنفيذ.
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وأشار في حديث لـ "المملكة" إلى بدء الانتشار الأمني منذ يومين، وعلى أن يتم وضع نقاط غلق مشتركة على كافة المداخل والمخارج.

وتشمل الخطة الانتشار الأمني داخل جميع المدن، ومع وجود دوريات مشتركة مع القوات المسلحة داخل المدن والأحياء السكنية، لضمان تنفيذ الحظر الشامل بكل دقة.

ودعا الدباس إلى الالتزام بالحظر الشامل، مشيرا إلى التعامل بحزم مع من يخالف أوامر الدفاع.

وأُعلن فرض حظر التجوّل الشامل، في جميع المحافظات، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس على الجمعة المقبلة، ولمدّة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت / الأحد المقبل، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويفرض أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020، غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، في حال مخالفة أمر الدفاع رقم 2 الذي ينص على فرض حظر التجول.


 




 

 


 

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