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الإثنين، 22-07-2024 01:21 م

تحذير هام من البنك المركزي الى جميع المواطنين - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر البنك المركزي الأردني من جهات تنتحل صفة المؤسسات المالية.

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وقالت دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي، في إدراج توعوي لها على صفحة البنك المركزي على فيسبوك، إن مؤسستك المالية لن تطلب منك مشاركة معلوماتك المالية أو مشاركة كلمة مرور عبر الهاتف، ولن تقوم  بإجراء أي تغيير على حساباتك دون علمك.


ودعت الدائرة المواطنين إلى عدم تزويد اية معلومات مالية أو رموز التحقق لمرة واحدة لأي جهة كانت، مطالبة في الوقت ذاته إلى التأكد من صحة المصدر قبل تزويد أي معلومات.

 


 

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